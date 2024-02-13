Сергачев об отстранении России: «У нас есть противостояние против Канады и США. Хочу победить их и быть лучшим в мире. Надеюсь, получим такую возможность»

Хоккеист Тампы высказал мнение о ситуации с отстранением сборной России от международных турниров. «Тяжело смотреть Кубок мира, Олимпиаду без сборной России, потому что у нас есть противостояния против такие соперников, как Канада и США.
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