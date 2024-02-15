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  • Юрий Тимофеев
    бизнес блядиТулячка незаконно...
  • Владимир
    Это капитализм, ни чего личного только бизнес...)  Бизнеследи....Тулячка незаконно...
  • Валерий Бирюков
    Пора её переселить в Магадан - пусть там прописывает.Тулячка незаконно...

Фирму, которая сорвала контракт на поставку оборудования для ремонта котельной в Узловой, внесли в "черный список"

Фирму, которая сорвала контракт на поставку оборудования для ремонта котельной в Узловой, внесли в "черный список"

Тульское УФАС рассмотрело обращение администрации Узловского района о размещении в реестре недобросовестных поставщиков фирмы из Челябинка, которая сорвала контракт на поставку оборудования в одну из котельных.

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