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Карлос Алькарас: «Синнер – один из тех, кто способен выиграть ТБШ. Думаю, в 2024-м он создаст себе возможность стать №1»

– Вы считаете Янника реальным претендентом на победу на «Большом шлеме» в 2024-м? – Безусловно. Я в этом не сомневаюсь.

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