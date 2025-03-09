Дмитрий Медведев посоветовал президенту Франции быть осторожнее с ядерным арсеналом

Предупреждающий пост зампред Совбеза РФ разместил в соцсети Х Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал предупреждающий пост, адресованный президенту Франции Эммануэлю Макрону.
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