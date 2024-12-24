Fox News: крейсер ВМС США Gettysburg обстрелял два американских истребителя

В ВМС США в Красном море произошел инцидент с "дружественным огнем". Ракетный крейсер USS Gettysburg ошибочно выпустил ракету по собственному самолету F/A-18 Super Hornet, возвращавшемуся на авианосец Harry S.
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