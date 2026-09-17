Польша: Власти снова приостановили полеты в аэропорту Люблин (LUZ/EPLB) в Люблинском воеводстве и аэропорту Жешув-Ясенка (RZE/EPRZ) в Подкарпатском воеводстве с вечера из-за операций польской военной авиации, которая отвечала на российские удары на украинских территориях.