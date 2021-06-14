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Шестое поражение Украины подряд, возвращение Эриксена к жизни, победа Англии над Хорватией и другие новости

Шестое поражение Украины подряд, возвращение Эриксена к жизни, победа Англии над Хорватией и другие новости

Что, опять понедельник? Хорошо, что для многих он выходной – хотя с Евро-2020 сейчас каждый день почти что как выходной.

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Андрей Иванов
Хохлы хотя бы показали , что у них есть зубы , в отличии от сборной России , которая показала , что у них есть хвост , который они умеют поджимать
Лена Мисько
Хохлы оставили хорошее впечатление Очень годная и мобильная команда. Кипер у них понравился
Лена Мисько
Голландские травокуры вчера напомнили мне наш Спартак в лучших матчах прошедшего чемпионата. Сами играют, и другим дают играть.
Лена Мисько
Российский арбитр Сергей Карасев получил назначение на матч Евро-2020 между сборными Италии и Швейцарии. Ассистентами на этой игре будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин. На ВАР будут работать немецкие арбитры Марко Фриц и Кристиан Гиттельманн, а также поляк Павел Гиль. Четвертым арбитром станет Майкл Оливер. Ранее Карасев был резервным судьей на матче между Австрией и Северной Македонией. Источник — сайт УЕФА
Лена Мисько
Руй Витория о критике: «Нельзя быть идеальным для всех. Прекрасно отдаем себе отчет, что такое «Спартак» *** Новый главный тренер «Спартака» Руй Витория высказался о критике в свой адрес. – Некоторые настороженно отнеслись к вашему назначению, потому что несколько лет назад вы сменили европейский футбол на Саудовскую Аравию. С чем был связан такой поворот в карьере? – После ухода из «Бенфики» я почувствовал, что пришло время попробовать что-то новое, выйти из зоны комфорта. И как раз в это время появилось предложение от «Аль-Насра». Я довольно быстро его принял, все решилось за одни выходные. И не пожалел: это был интересный и полезный опыт, нам удалось выиграть несколько титулов. Ожидаю, что в «Спартаке» этот сценарий повторится. – Изначально вашу кандидатуру поддержали не все. Что ответите тем, кто стал вас критиковать еще до знакомства с командой? – Такова профессия тренера, нельзя быть идеальным для всех. Тем не менее, мы прекрасно отдаем себе отчет, что такое «Спартак». И мы готовы к этому вызову. Сейчас важно как можно скорее адаптироваться на новом месте, а потом узнаем, чего сумеем добиться, – сказал Витория. Источник — сайт «Спартака»
Лена Мисько
Новый главный тренер «Спартака» Руй Витория высказался по прибытии в Москву. «Я уже прекрасно знаком со всеми футболистами. Познакомился детально с российским чемпионатом. Конечно, лично еще никого не видели, но с нетерпением ждем, когда начнем работать», – сказа 51-летний португалец. Источник — твиттер «Спартака»
Лена Мисько
Витория объяснил, почему уехал работать в Саудовскую Аравию🔥 «На самом деле решение принял быстро, все решилось в одни выходные. В один прекрасный момент понял, что после трех с половиной лет работы в «Бенфике» нужно поменять сферу, выйти из зоны комфорта, и тут подвернулось это предложение. Достаточно было интересное в том плане, что команда была так же подготовлена для того, чтобы играть и бороться за титул, который мы, к счастью, там тоже выиграли. То же самое ожидаю и от «Спартака», для меня это очень интересный проект. Каждый раз переезд в новую страну — это всегда новый опыт, который безусловно пригодится в дальнейшей карьере» Источник: "football24.ru"
Лена Мисько
О ГРЯДУЩЕЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ РУИ ВИТОРИЯ Помимо животрепещущих вопросов от журналистов про давление, неустойку и кредит доверия, а также ответов Руи Витория, что большая честь работать в таком известном клубе, нас интересует нечто иное. А именно официальная позиция клуба по некоторым щепетильным околофутбольным вопросам, которые каждый день появляются в медиа поле. Если она все-таки будет озвучена. Вообще Дмитрию Попову и Руи Витория сейчас не позавидуешь, много и конкретно они сказать не могут в силу различных обстоятельств, а остальные их слова будут рассматриваться под микроскопом. И в случае чего будут использованы против них же в информационном поле. В этом даже не сомневаемся, да это уже происходит, как все видят. Лучшего ответа, кроме положительного результата на футбольном поле, в данной ситуации быть не может.
Лена Мисько
Новый главный тренер «Спартака» Руй Витория дал первое интервью пресс-службе московского клуба. https://youtu.be/jzXvQqrskRk YouTube Руй Витория: «Понимаю, что такое "Спартак", и верю в свои силы!»
Сергей Микульский
Будем надеяться, что новый тренер поможет Спартаку вновь стать чемпионом России. Пора Зенит свергать, а Дзюбу в депутаты. Там говорят 6 мест свободных есть.
Лена Мисько
а почему бы не поверить в нового ГТ ЦСКА? у него такие же задачи))) вы еще и усилились
Сергей Микульский
В Олича не очень верю.
Лена Мисько
Старт Кубка Америки обошелся без сенсаций. Колумбия добыла трудовую победу над "Эквадором" благодаря голу после фантастического розыгрыша штрафного. Эдвин Кардона, Мигель Борха, Хуан Куадрадо – наше почтение. Ни комментатор, ни присутствующие на поле не поверили, что мяч засчитают, но VAR подтвердил, что три колумбийские стеночки не попали во вне игры. А Бразилия разгромила разъеденную коронавирусом Венесуэлу (3:0), и из примечательного здесь ровно одно - третий мяч Габигола за сборную, забитый им спустя пять лет после предыдущего. В России, напомним, все матчи на ОККО, а так как мы не хотели бы словить бан, то вот вам обзоры матч. Зато смотреть их можно под родные голоса.
Лена Мисько
Бразилия - Венесуэла https://youtu.be/0FVYnNw83Sw
Лена Мисько
Колумбия - Эквадор https://youtu.be/wjps_d0Yhzo
Лена Мисько
АренаБреда, [14.06.21 00:51] *** "Айлендерс" забирают первую игру. Барри Тротц провёл просто идеальный матч против фаворита Кубка Стэнли. Хоккеисты "Тампы" порой просто не понимали, как проходить эту оборону. Многое решил не самый обязательный 2-й гол от команды из Нью-Йорка. Такие шайбы в матчах такого уровня голкипер обязан брать. Особенно,если речь об одном из лучших вратарей планеты. В свою очередь Семён Варламов сыграл просто идеальный матч и был очень близок к сухарю, пропустив шайбу от Пойнта лишь на последней минуте 3-го периода. Никита Кучеров сыграл не самый лучший матч. Да, на счету Никита голевая передача, но при этом к 59-й минуте игры у него было -2. Кроме того лучший бомбардир плей-офф лишь однажды бросил в створ ворот Варламова. Но во всём этом надо "винить" и "островитян", которые сыграли просто идеальный матч. Такой игрой был бы доволен даже Зинетулла Хайдарович. Каждый делал ровно то, что должен делать. Заслуженная победа "Айлендерс", но при этом рано говорить о том, что эта команда стала теперь фаворитом этой серии
Лена Мисько
Аналитика простым языком (Зенит, Спартак, РПЛ и ещё), [14.06.21 00:36] Почему сборную Украины хвалят, а Россию ненавидят? На самом деле, это не трудно объяснить человеческой психологией. Порой даже более очевидное намерение способно создать положительное впечатление. Конечно, если команда старается как можно чаще обострять игру, быстро двигает мяч, то болельщикам покажется, что она играла хорошо при любом счете. Станислав Черчесов придумал для сборной России план с закрытой игрой. Андрей Шевченчко предложил для своей команды более активную игру в атаке. Но нельзя сказать, что кто-то из них очевидно прав или имел абсолютное преимущество в своей игре. Матч Нидерланды – Украина начался с внезапно возникшей проблемы. Буквально только что я восторгался качественным проходам на дриблинге от Александра Зубкова. Но уже на 13-й минуте пришлось менять полузащитника «Ференцвароша», выпуская натурализованного бразильца Марлоса. Сперва показалось, что более опытный футболист может принести даже больше пользы. Но на деле он, как и соответствует бразильцу, недостаточно усердно отрабатывает в обороне. В первом тайме сборная Нидерландов создавала моменты в основном из-за плохого подбора в опорной зоне. Сразу после перерыва же голландцы стали сильнее давить на левый фланг сборной Украины. В результате Марлос откровенно не успевал возвращаться, а Виталия Миколенко разрывали в численном преимуществе. Так голландцы забили оба мяча, авторами которых стали Джорджиньо Вейналдум и Ваут Вегхорст. Очевидно, что в перерыве главный тренер Франк де Бур указал подопечным на слабое место в обороне сборной Украины. Пожалуй, Андрей Шевченко опоздал с обратной заменой Марлоса. Хотя нельзя сказать, что у главного тренера сборной Украины были такие уж возможности для усиления при счете 0:0. При счете 0:2 план на игру требовал значительных изменений. Появился 22-летний полузащитник «Динамо» Киев Микола Шапаренко, который помог удерживать мяч на чужой половине поля. Вернуться в игру помог шикарный дальний удар в «девятку» Андрея Ярмоленко. На свежем дыхании украинцы тут же сравняли счет. Форвард «Гента» Роман Яремчук замкнул передачу Руслана Малиновского со штрафного. Однако по примеру сборной России, украинцы тоже пропустили три мяча. Натан Аке сделал кросс на дальнюю штангу, где Дензел Думфрис продавил защитника и вколотил мяч в ворота. Три гола с левого фланга обороны Украины! Игру уже окрестили лучшей на Евро-2020. По интриге и зрелищности – сто процентов. Но отличие игры сборной Украины от России только в том, что Андрей Шевченко не настаивает на регулярной подстраховке своих в обороне и дает свободу в атаке. Тем не менее, сборная Голландии создала у ворот блиставшего Георгия Бущана намного больше моментов, чем Бельгия у ворот Антона Шунина. Все команды играют на результат, но только смелых и отважных всегда поддерживают лучше. Так быть не должно. Призываю, радоваться за обе сборные, но без большого энтузиазма – главные матчи у обоих еще впереди! https://youtu.be/whZIAVrKlL8 13.06.2021 Нидерланды – Украина. Гол Андрея Ярмоленко. ЕВРО-2020
Лена Мисько
Надеюсь, игроки сборной России смотрели матч Голландия - Украина. Проиграть можно вот так. А можно - как Бельгии. Можно говорить, что "Бельгия ничем не удивила". А можно орать от злости на себя, как Зинченко после третьего гола голландцев.
Лена Мисько
https://youtu.be/Gl8gZ3zZLUs "Мы братский народ". Москвич болеет за Украину в фан-зоне Лужников
Лена Мисько
[Бодрость Духа (Andrey Bodrov)] Поучаствовал в качестве эксперта и комментатора матча Голландия - Украина на Телеспорте: в таких случаях становишься предельно сосредоточенным, подмечаешь детали. Понравились скорости, открытый футбол; качество выше среднего. Но не ожидал, что у нас начнут так нахваливать этот матч, особенно проигравшую сторону. Мне кажется, сохраняется зависимость - сравнивать Россию и Украину, наш футбол и футболистов. Это неизбежно для соседей, это нормально. Тут бросилось в глаза: они носители симпатичного футбола, а у наших его нет. Сейчас мы им аплодируем. Но теперь вспомните ЧМ-2018. И повода для сравнений не было, они завидовали молча. Просто забыл напомнить об одном важном аспекте. Организация футбола кардинально отличается. У них ослабленный, с точки зрения финансов, чемпионат, а у нас неприступные для претендентов зарплаты. Они приехали на ярмарку, чтобы продать молодых в Европу, а мы, если кого-то отдадим, то в качестве исключения. На рынке футбольная Украина выглядит ликвидной.
Лена Мисько
А вот какой-то очень преданный болельщик «Тампы» накопил 1610 хоккейных карточек с изображением Никиты Кучерова (257 уникальных), чтобы сложить из них такой вот пазл. Что ж, это кропотливый труд. Наши аплодисменты!
Лена Мисько
Джанлуиджи Буффон вернется в «Парму» спустя 20 лет, пишет (https://twitter.com/nicoschira/status/1404301945880330242) журналист Николо Шира. Легендарный вратарь подпишет двухлетний контракт. Таким образом, Буффон планирует играть до 45 лет! Буффон начал карьеру в «Парме». Играя за команду с 1995 по 2001 год, вратарь выиграл Кубок УЕФА, а также Кубок и Суперкубок Италии. «Парма» по итогам сезона вылетела в Серию B.
Лена Мисько
Кристиан рассказал о самочувствии после сердечного приступа в матче против Финляндии — кажется, что сейчас нет поводов для беспокойства. Здоровья и еще раз здоровья! 🙏
Лена Мисько
Ну вот Бузова и стала футбольным экспертом. Вообще, глядя на медийную активность Бузовой, прихожу к выводу, что ей идеально подошел бы один футболист высокого роста, который носит капитанские повязки и любит... Они созданы друг для друга.
Сергей Микульский
Бузову терпеть не могу, но её посыл нашей сборной мне понравился. Она тупая и решительная. Именно этих качеств нашей сборной и не хватает. Горе от ума.
Алевтина Трофимова
Оля Бузова на классе заменила Володю Быстрова. Сильнейший эфир в истории Матч ТВ. Это будет везде, это будет греметь прямо до Финляндии. И уже забыли про Семёнова, его жену, про Шунина, про жуть с Бельгией. Так и надо спасать наших парней.
Лена Мисько
🔥💣 Яя Туре – новый тренер «Ахмата»! В клубе пока не знают, какие именно обязанности будет исполнять ивуариец, это позже определит Андрей Талалаев. Ну что, «Ахмат» – сила?
Лена Мисько
Андрей Талалаев рассказал об обязанностях Яя Туре в «Ахмате» Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал «РБ Спорт» об обязанностях вошедшего в тренерский штаб Яя Туре. Ранее «Ахмат» объявил, что бывший полузащитник «Манчестер Сити» и «Барселоны» войдет в тренерский штаб, а его обязанности определит Талалаев. - Игрока и человека, который играл в таких клубах и выигрывал чемпионаты, я давно пытался ввести в свой штаб еще в «Химках», - заявил Талалаев. - Было несколько кандидатур, но сейчас уже вспоминать их не имеет смысла. Нужен был человек, который будет не эфемерно помогать, а может приносить опыт фактически и обладает авторитетом перед молодыми игроками. Плюс я никогда не скрываю, что в моем тренерском штабе всегда нужен человек, который будет помогать в работе с защитой. Для этого Яя Туре и нужен. - Вы говорите о нескольких кандидатах. Но когда появился вариант с Туре? - Конкретно по Яя мы разговаривали зимой. Но сейчас встретились и провели с ним переговоры, чтобы он четко понимал свои функции. Он продолжает обучение на лицензию A, поэтому для него это тоже хороший опыт. Подписывайтесь на @rbsportrb
Сергей Микульский
Вполне современное решение. Можно на колено не вставать. Есть свой негр в команде.
Лена Мисько
а в какой команде РПЛ его нет?
Сергей Микульский
Игроки негры есть у всех. Тренера нет ни у кого.
Лена Мисько
просчет РПЛ
Лена Мисько
Посмотрела пресс-конференцию нашего нового ГТ ;) Первое впечатление от Витории весьма положительное. Вдумчивый мужик, с крепким внутренним стержнем. И, судя по всему, вполне уверенный в себе, состоявшийся специалист. Будем верить в лучшее.
Лена Мисько
Витория о скриншотах: Я смотрю игры со специальной платформы, меня попросили сделать кадр для Инстаграма, я тогда смотрел матч сборной России, где играли Джикия, Соболев и Зобнин. Я до этого посмотрел десять матчей. *** съехал вполне грамотно кстати )))
Лена Мисько
Спойлер: Руй любит активную и агрессивную оборону, любит играть с мячом. Не любит ставить автобус.
Лена Мисько
Руй Витория. Прямая речь Главное из первого интервью в Москве: ▪️Помощники У меня будут два ассистента и тренер вратарей, а также остается Владимир Чепзанович [тренер по физподготовке]. ▪️Тренировки Мой штаб умеет оптимально выстраивать процесс подготовки, исходя из физиологии и анализа данных. В частности, знаем, как работать в плотном графике, когда матчи проводятся «в английском стиле» — через два дня на третий. ▪️Коммуникация Кроме Дмитрия Попова, есть еще один Дмитрий — переводчик, который мне поможет. Кроме того, я знаю английский. Уверен, уже скоро начну что-то понимать по-русски. ▪️Тактика Мы хотим максимально взять самое хорошее из того, что было и добавить что-то свое. Я работал и с 3 и 4 защитниками, схема не проблема. Главное в современном футболе — соблюдение игровых принципов на поле. Люблю агрессивную оборону: компактная игра, возможность быстро переправить мяч в атаку. Но для этого нужно лично узнать футболистов. Я не люблю выстраивать автобус в своей штрафной, мы с первого дня будем активно работать с мячом. ▪️Стиль поведения Футбол — это всегда эмоции. Где-то их можно показать, а где-то важно сохранять спокойствие. Что касается нас, то мы в первую очередь верим в своих футболистов, в людей, которые нас окружают, и в свои силы. ▪️Груз ответственности и критика Такова профессия тренера, нельзя быть идеальным для всех. Тем не менее, мы прекрасно отдаем себе отчет, что такое «Спартак». И мы готовы к этому вызову. В каждом клубе, где я работал, старался выкладываться по максимуму. «Спартак» не станет исключением. ▪️Цель Мы пришли сюда взять чемпионство, не скрываем этого. Столетие [клуба]— это важно, но и в обычный год мы приложили бы все усилия для достижения лучшего результата. На фоне дежурных ответов на банальные вопросы, заметно, что Витория не выпячивает себя. Применительно к футболу португалец почти не говорит о себе в первом лице: «мы изучали», «мы готовы», «мы постараемся», «мой штаб» и т.п. Это говорит о большом уважении и доверии к своим коллегам. Возможно, он достаточно гибок в принятии решений. Посмотрим, получится ли у Руя завоевать раздевалку. На начальном этапе работы именно это — важнейшая цель.
Лена Мисько
Мележиков: трансферы летом будут. Проблемные позиции правый защитник и опорник
Лена Мисько
неожиданный поворот((( *** Петер Шмейхель сообщил, что УЕФА пригрозил Дании техническим поражением 0:3, если они не завершат игру с Финляндией
Сергей Микульский
Я считаю, что матч нельзя было бы продолжать, если бы Эрикссон умер или был бы в коме, а так ему стало легче, он пришёл в себя, значит можно играть дальше. В хоккее такое бывает гораздо чаще и ничего продолжают играть.
Лена Мисько
я уже писала, я считаю что потрясение которое пережила команда было слишком сильным, и доиграть надо было на сл день
Сергей Микульский
А представь, если бы на следующий день Эрикссону вдруг стало хуже? Тогда вообще матч переносить и куда? Думаю все же из двух зол выбирают наименьшее.
Лена Мисько
за ночь эмоции бы улеглись и ребята взяли бы себя в руки одно дело стоять кругом возле тела товарища, у которого остановилось сердце... и другое получать вести из больницы имхо
Сергей Микульский
Возможно
Сергей Микульский
Я как человек военный видел смерть не мало. Похоронил уже много своих боевых товарищей. Умирали от болезней, от ранений, от несчастных случаев. Похоронил отца и мать. Для меня смерть уже не является чем то ужасным событием. Мне не понять души футболистов.
Лена Мисько
я не буду спорить, сужу по себе, меня трясло до утра...
Сергей Микульский
Я не спорю. Когда не спится, обычно выхожу на улицу и совершаю небольшую прогулку по свежему воздуху. Когда какой то стресс, одеваю спортивную форму и небольшая пробежка вокруг озёра у дома. Рекомендую! Очень помогает. Прихожу домой, под душ и только до кровати. Срубает сразу.
Лена Мисько
спасибо
Лена Мисько
Агент Диего Лаксальта: «Динамо» наиболее близко к трансферу футболиста» Ариель Красоуски, агент защитника «Милана» Диего Лаксальта, подтвердил, что «Динамо» находится ближе всех к трансферу футболиста. «В данный момент мы общаемся с «Динамо» о переходе Лаксальта. Что касается конкурентов бело-голубых, московский клуб наиболее близок к осуществлению трансфера игрока. Наличие в «Динамо» уругвайца Варелы тоже является положительным фактором. Диего и Гильермо знают друг друга. Лаксальт был бы очень рад поехать играть в Россию. У него остались хорошие воспоминания о стране после чемпионата мира по футболу. После сезона в «Селтике» Диего говорит по-английски, поэтому сможет без проблем общаться с тренером напрямую», — сказал Красоуски.
Лена Мисько
Борьбу за Кварацхелию ведут "Лидс" и "Эвертон" Хвича Кварацхелия вряд ли останется в РПЛ, пишет журналист CalcioMercato Руди Галетти. По его информации, борьбу за вингера "Рубина" ведут "Эвертон" и "Лидс". Трансфер грузина оценивается в 20-25 млн евро.
Лена Мисько
Шведы окопались.. Или припарковались. .. Кому как больше нравится
Лена Мисько
Но надолго их по такой игре явно не хватит.
Лена Мисько
Ольсен спасает
Лена Мисько
Шведы вообще не выбираются на чужую половину поля.
Лена Мисько
как испанцам, даже меняя полностью состав, удается сохранять этот фирменный стиль? уважуха
Лена Мисько
испанцы свезли кучу игроков со всех команд, но стиль.. этот стиль никуда не исчез, играют, как будто знают друг друга с детства
Лена Мисько
81/19 по владению мячом. Пожалуй, у шведов можно диагностировать сферофобию.
кузнецов владимир
потому что в стране существует единая система подготовки игроков сборных всех возрастов. их всех начиная с самой младшей сборной до самой старшей готовят играть в один футбол. а не как кто в лес, кто по дрова.
Лена Мисько
и это чувствуется
Лена Мисько
Перерыв! Испания доминирует, но пока не может забить. 0:0 в Севилье
Алевтина Трофимова
Там есть виртуозное чувство партнёров и исскуство паса. Мелкий, дальний, средний - не так важно
Лена Мисько
Ну пока это лучший сэйв турнира 🔥 Головой, сильно, с линии вратарской, с отскоком от газона. И надо было еще сложиться со своими 196 см. Ольсен - красава.
Лена Мисько
Все-таки, Валера классно в телевизоре смотрится :)
Лена Мисько
Мората!... он решил сегодня кержаковить???
Лена Мисько
Вот тут бы Ларссон забил
Лена Мисько
а хороший какой Исак у шведов
Лена Мисько
такой пас выдал... Берг просто не сумел попасть в открытый угол!
Лена Мисько
троих уделал... в кайф играет... никаких схем
кузнецов владимир
года два назад Ибрагимович в своем интервью назвал его своим возможным наследником.
Лена Мисько
теперь понятно
Лена Мисько
Златан родил Исаака... Исаака родил...
Алевтина Трофимова
— Авраам родил Исаака. Исаак родил Иакова… А потом там какая-то фигня случилась и рожать стали женщины…
Лена Мисько
Алькантара выходит. Зачем в Ливер ушел...
Лена Мисько
Квайсон и Классон вместо Берга и Исаака. О как, лучшего игрока сняли с игры.
Лена Мисько
оборона у шведов конечно 5 баллов. Отлажено все, каждый знает куда бежать и кого закрывать
Лена Мисько
неужели испанцы так и не забьют?
Лена Мисько
да.. Джордана точно не будет сегодня.. жаль... точно не хуже был бы
Лена Мисько
Не смотрит телевизор тренер шведов выпустил Олссона и Классона, которым сынуля сотоварищи накидал недавно авоську
Лена Мисько
Испания разочаровала... Во втором тайме не смогли прибавить, в отличие от итальянцев и голландцев
Лена Мисько
Ну такие забивать надо... Морено
Лена Мисько
Ольсен снова спас!!
Лена Мисько
Взялись за дело красные. Не поздно ли?
Лена Мисько
Но в целом... вратарь шведов сегодня потащил, где надо
Лена Мисько
всё... нулевая
Алевтина Трофимова
Лучше бы трепетал в предвкушении увидеть Руя А не гнил на лавке

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