Ночной пожар в Первоуральске унес жизнь человека

В Первоуральске ночью 18 сентября загорелась квартира в пятиэтажном муниципальном доме на улице Вайнера.
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