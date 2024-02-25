RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 249 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Зубрин
    Два года бреда сивой кобылы.....Зеленский: первый...
  • лина любимцева
    жЫдо-пшеки одинаково ненавидели что русских, что украинцев.Министр Курбаков:...
  • лина любимцева
    Нынешняя зима самая отвратительная за всю мою жизнь. ЧЕРНАЯ, без солнца, снежная, с  радикальными перепадами температ...Вильфанд рассказа...

Экономист Ермилова прокомментировала ситуацию на рынке жилья

Экономист Ермилова прокомментировала ситуацию на рынке жилья

Кандидат экономических наук доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова заявила, что в настоящее время в России растёт число предложений и на первичные, и на вторичные квартиры.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору