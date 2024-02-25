Экономист Ермилова прокомментировала ситуацию на рынке жилья

Кандидат экономических наук доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова заявила, что в настоящее время в России растёт число предложений и на первичные, и на вторичные квартиры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии