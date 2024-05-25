Опричнина 2.0: найдены тайные пружины арестов в Минобороны

КИРИЛЛ СТРЕЛЬНИКОВ В последние дни в российских аптеках резко вырос спрос на валерьянку. Либералы запивают успокоительное соевыми смузи, стараясь не спугнуть птицу цвета аквамарин: похоже, что скрепы вот-вот выскочат из направляющих, и народ наконец увидит истинное лицо кровавой военной диктатуры.