Кафельников отреагировал на решение ITF допустить российских теннисистов к Олимпиаде

Евгений Кафельников высказался о допуске российских теннисистов к участию в Олимпиаде. Двукратный победитель турниров серии Большого шлема, экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников поделился мыслями о решении ITF, согласно которому российские теннисисты будут допущены к участию в Олимпиаде в Париже.