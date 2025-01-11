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Тролль года - парень в Х решил проверить насколько ответственно СМИ проверяют информацию

Тролль года - парень в Х решил проверить насколько ответственно СМИ проверяют информацию

Он нашел адрес электронной почты уважаемого издательства Fortune, представился работником Х, которого уволили за несогласие с Илоном Маском и придумал историю что скоро Маск сделает регистрацию в Х платной.

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