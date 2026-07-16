«Россети Ленэнерго» отмечают 140 лет 16 июля 1886 года император Александр III подписал устав «Общества электрического освещения».
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«Россети Ленэнерго» отмечают 140 лет 16 июля 1886 года император Александр III подписал устав «Общества электрического освещения».