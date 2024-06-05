В ТРЦ «Малина» в Рязани ложно сработала сигнализация

Информация о срабатывании сигнализации и эвакуации посетителей ТРЦ поступила во вторник, 4 июня. Ситуацию прокомментировало региональное МЧС: в ведомстве заявили, что произошло ложное срабатывание системы сигнализации.
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