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Прозоров заявил о причастности брянской ДРГ ВСУ к теракту в Крокусе

Прозоров заявил о причастности брянской ДРГ ВСУ к теракту в Крокусе

Вторгшаяся в Брянскую область украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) могла быть одной из тех групп, кто в марте 2024 года должен был обеспечить «зеленый коридор» для террористов, напавших на «Крокус».

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