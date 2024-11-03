Прозоров заявил о причастности брянской ДРГ ВСУ к теракту в Крокусе

Вторгшаяся в Брянскую область украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) могла быть одной из тех групп, кто в марте 2024 года должен был обеспечить «зеленый коридор» для террористов, напавших на «Крокус».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии