В Архангельске приостановлена работа теплоходов

Из-за шторма сегодня временно приостановлено сообщение с островом Кего и ЭкономиейИз-за шторма сегодня временно приостановлено сообщение с островом Кего и ЭкономиейВ пресс-службе администрации столицы Поморья уточнили, что о возобновлении работы пассажирских речных судов узнавайте по телефону диспетчерской службы: 8(8182) 47-48-05.