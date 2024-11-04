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В Архангельске приостановлена работа теплоходов

Из-за шторма сегодня временно приостановлено сообщение с островом Кего и ЭкономиейИз-за шторма сегодня временно приостановлено сообщение с островом Кего и ЭкономиейВ пресс-службе администрации столицы Поморья уточнили, что о возобновлении работы пассажирских речных судов узнавайте по телефону диспетчерской службы: 8(8182) 47-48-05.

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