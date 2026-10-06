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Глобальная реклама: Discord тестирует self-service, а Amazon объединяет рекламу в ИИ-платформу

Глобальная реклама: Discord тестирует self-service, а Amazon объединяет рекламу в ИИ-платформу

Amazon превращает рекламную платформу в AI-агента Discord запускает Ads Manager и rewarded-видеорекламу Reddit усиливает контроль за рекламным контекстом с помощью ИИ ChatGPT получил виртуальную примерочную одежды и аксессуаров AI-агенты могут обеспечить $100 млрд онлайн-продаж за год Google столкнулась с требованиями издателей на сумму более $3,2 млрд Пользователи загрузили новый ИИ Muse более 5 млн раз США: Amazon превращает рекламную платформу в AI-агента Amazon Ads продолжает объединять рекламные инструменты вокруг единого AI-интерфейса.

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