В Минской области отремонтировали более 3 млн кв.м дорог за 9 месяцев

Предприятия ЖКХ Минской области за девять месяцев 2026 года отремонтировали более 3 млн кв.м дорожного покрытия, сделав приоритетом сельские населенные пункты — там текущий ремонт охватил свыше 900 тыс.
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