Интервью о трансферах, поколениях и искренности.«Спартак» потратил на Ливая Гарсию, Пабло Солари и Илью Помазуна — почти 30 млн евро, «Зенит» — 33 млн на одного Луиса Энрике, но удачно заработал за Клаудиньо и Артуре (а зимой расстанется с Венделом).