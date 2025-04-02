Интервью о трансферах, поколениях и искренности.«Спартак» потратил на Ливая Гарсию, Пабло Солари и Илью Помазуна — почти 30 млн евро, «Зенит» — 33 млн на одного Луиса Энрике, но удачно заработал за Клаудиньо и Артуре (а зимой расстанется с Венделом).
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