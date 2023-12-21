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Вкус жизни

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Рецепт новогоднего салата «Кольцо Венеры»

Рецепт новогоднего салата «Кольцо Венеры»

Ингредиенты копченый утиный окорочок - 1 шт. свекла - 1 шт. грецкие орехи - 70 гр майонез - для заправки салата чеснок - 1 зубчик для заправки салата соль перец Рецепт приготовления Копченый окорочок нарезать мелким кубиком.

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