Denzel Washington talks about how he didn't cry at his father's funeral. His quote shows us that feelings are valid, even if you don't feel anything.
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