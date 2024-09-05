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Жуткая авария на Кубани: от удара «Ладу» выкинуло на металлическое ограждение

Жуткая авария на Кубани: от удара «Ладу» выкинуло на металлическое ограждение

Инцидент случился сегодня утром на федеральной трассе «Джубга-Сочи» в районе Лазаревское. Пока предварительные данные указывают на то, что водитель автомобиля марки «Evolute» при выполнении левого поворота столкнулся с автомобилем «Lada», который обгонял его по встречной полосе, нарушая правила дорожного движения.

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