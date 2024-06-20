Украинец наделал шороху в Болгарии, незаконно пробравшись на крупнейшую в стране ТЭЦ

В Болгарии – переполох пополам со шпионским скандалом. Как сообщает «Болгарское телеграфное агентство» (БТА) со ссылкой на заявление заместителя прокурора Софии Христо Крастева, на территории крупнейшей в стране ТЭЦ «Марица-Восток 2» был задержан незаконно проникший туда 23-летний украинец.