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Наш потерянный мир

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Украинец наделал шороху в Болгарии, незаконно пробравшись на крупнейшую в стране ТЭЦ

Украинец наделал шороху в Болгарии, незаконно пробравшись на крупнейшую в стране ТЭЦ

В Болгарии – переполох пополам со шпионским скандалом. Как сообщает «Болгарское телеграфное агентство» (БТА) со ссылкой на заявление заместителя прокурора Софии Христо Крастева, на территории крупнейшей в стране ТЭЦ «Марица-Восток 2» был задержан незаконно проникший туда 23-летний украинец.

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