Лавров оценил способность России стать лидером мирового большинства

У России есть серьезный научный, академический и аналитический потенциал для того, чтобы стать лидером мирового большинства, заявил глава МИД Сергей Лавров в ходе выступления на общем собрании Российского совета по международным делам.
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