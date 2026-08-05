Mia Boyka ушла от абьюзера и преобразила свою жизнь

Mia Boyka раскрыла детали трудного расставания с абьюзивным партнером год назад. Ушедшая с двухмесячным щенком, она нашла вдохновение в пережитом для новых песен и полтора года назад решилась на пластическую операцию.
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