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Царьград

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Mia Boyka ушла от абьюзера и преобразила свою жизнь

Mia Boyka ушла от абьюзера и преобразила свою жизнь

Mia Boyka раскрыла детали трудного расставания с абьюзивным партнером год назад. Ушедшая с двухмесячным щенком, она нашла вдохновение в пережитом для новых песен и полтора года назад решилась на пластическую операцию.

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