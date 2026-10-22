«Нижегородская правда» разыгрывает парное приглашение на оперу «Риголетто» (12+), которая пройдет в субботу, 24 октября, в театре оперы и балета им.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Отрава, гадость»...
- ДВ «Ростелеком» помо...
- ДВ От Кулибина до ат...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым