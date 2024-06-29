Times: в Британии расследуют вмешательство пророссийских блогеров в выборы

Председатель правящей Консервативной партии Великобритании Ричард Холден заявил о необходимости провести расследование из-за публикаций в СМИ о якобы вмешательстве зарубежных пророссийских блогеров в парламентские выборы в стране.
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