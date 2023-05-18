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JPost: передача Украине израильских систем ПРО "Железный купол" не будет иметь смысла

JPost: передача Украине израильских систем ПРО "Железный купол" не будет иметь смысла

Передача Украине израильской системы противовоздушной обороны "Железный купол" не будет иметь смысла, поскольку украинская территория слишком велика, а российские ракеты более совершенны по сравнению с палестинскими ракетами, которые сбивает купол.

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