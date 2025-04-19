В БАУ пройдет лекция об архитекторе Иване Машкове

В Библиотеке архитекторов и урбанистов (БАУ) 24 апреля прочитают лекцию о более чем полувековой деятельности известного архитектора-практика Ивана Машкова, который является создателем как особняков, так и государственных учреждений Москвы.
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