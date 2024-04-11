Полиция устанавливает личность мужчины, погибшего в ДТП с лосем в Ленобласти

Животное аварию тоже не пережило Стали известны некоторые подробности смертельного ДТП с участием легковушки и лося, которое накануне вечером произошло в Гатчинском районе Ленинградской области на федеральной трассе Санкт-Петербург – Псков.
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