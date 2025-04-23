Полевой сезон Вахты Памяти будет проходить в Глинковском районе

Традиционно ряд мероприятий состоится при поддержке проекта «Единой России» «Связь поколений». С 23 апреля по 4 мая поисковики из 12 регионов России, Республики Беларусь и Казахстана проведут полевые работы на глинковской земле в поиске останков незахороненных бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны.
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