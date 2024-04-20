Рассвет машин: на каких боевых роботов сделает ставку российская армия и почему

Шойгу прямо потребовал у представителей промышленности дать технику быстро, много и недорого. Под этот запрос внесено предложение упростить государственную сертификацию тех образцов, которые уже успешно проверены на практике в зоне СВО.
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