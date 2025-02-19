Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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"Пис сру среньк" и прочие европейские прожекты

"Пис сру среньк" и прочие европейские прожекты

Однажды ты найдёшь в кармане куртки позабытую там антиковидную маску и ностальгически улыбнёшься, одевая костюм радиационной защиты.

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Комментарии
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реванш
Не стоит злорадствовать насчёт европы, у нас самих ПРОБЛЕМ выше крыши, тем более с нашим ВПР. Как бы самим не остаться с голой задницей, А то на бумаге у нас всегда все хорошо, только в карманах почему то пусто, как будто мышь повесилась. И одни слова с ТВ и в СМИ мол все хорошо, живём и будем жить ещё лучше. А мы и уши развесили.
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17 час.
Бобкина Татьяна
Да, сложные времена, ждем развязки.А что Европа, как всегда повиляет туда сюда , попыжится и начнет меняться, как хамелеон.
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16 час.
Анд
Европа ещё год будут воевать руками усраины, 🤷🏻‍♂️ а США своих шестерок по сути уже кинули
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16 час.
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