Однажды ты найдёшь в кармане куртки позабытую там антиковидную маску и ностальгически улыбнёшься, одевая костюм радиационной защиты.
"Пис сру среньк" и прочие европейские прожекты
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
реванш
Не стоит злорадствовать насчёт европы, у нас самих ПРОБЛЕМ выше крыши, тем более с нашим ВПР. Как бы самим не остаться с голой задницей, А то на бумаге у нас всегда все хорошо, только в карманах почему то пусто, как будто мышь повесилась. И одни слова с ТВ и в СМИ мол все хорошо, живём и будем жить ещё лучше. А мы и уши развесили.
Ответить
17 час.
Бобкина Татьяна
Да, сложные времена, ждем развязки.А что Европа, как всегда повиляет туда сюда , попыжится и начнет меняться, как хамелеон.
Ответить
16 час.
Анд
Европа ещё год будут воевать руками усраины, 🤷🏻♂️ а США своих шестерок по сути уже кинули
Ответить
16 час.
Свежие комментарии