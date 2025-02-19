"Пис сру среньк" и прочие европейские прожекты

реванш

Не стоит злорадствовать насчёт европы, у нас самих ПРОБЛЕМ выше крыши, тем более с нашим ВПР. Как бы самим не остаться с голой задницей, А то на бумаге у нас всегда все хорошо, только в карманах почему то пусто, как будто мышь повесилась. И одни слова с ТВ и в СМИ мол все хорошо, живём и будем жить ещё лучше. А мы и уши развесили.