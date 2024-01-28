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Закон, порядок, государство

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Юнармейцы Новосибирской области приняли участие в мероприятиях, приуроченных к 80-летию снятия блокады Ленинграда

Юнармейцы Новосибирской области приняли участие в мероприятиях, приуроченных к 80-летию снятия блокады Ленинграда

Юные патриоты посетили «Уроки мужества», где узнали о героических подвигах советских военнослужащих и жителей блокадного Ленинграда.

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