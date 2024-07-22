Mash: Газманова, Королеву и Лолиту допросят по делу об убийстве Талькова

Суд допросит около 150 свидетелей по уголовному делу об убийстве певца Игоря Талькова. Следователи вызовут на беседу Олега Газманова, Лолиту, Наташу Королеву, Богдана Титомира и других звезд российской эстрады.
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