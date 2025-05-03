В Санкт-Петербург прибыла делегация учащихся Центров русского языка и культуры из Армении

Для них была организована насыщенная экскурсионная программа Накануне Дня Победы Санкт-Петербург посетила делегация воспитанников Центров русского языка и культуры Гуманитарного фонда «Международный институт развития коммуникаций» Республики Армения, сообщает пресс-служба Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга.
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