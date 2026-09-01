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Мировое обозрение

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Axios сообщил об ударах США по иранским целям у Ормузского пролива

Axios сообщил об ударах США по иранским целям у Ормузского пролива

Американские ВВС начали наносить удары по иранским объектам в районе Ормузского пролива. О начале операции сообщил корреспондент Axios Барак Равид со ссылкой на источники в администрации США.

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