В Находке Приморского края автоинспекторы и общественники провели акцию «Коррупции - нет!»

Сотрудники Госавтоинспекции отдела МВД России по Находкинскому городскому округу совместно с членами Общественного совета на улицах городского округа провели профилактическую акцию «Коррупции – нет!».

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