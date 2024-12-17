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Анализ сирийского кризиса: причины, динамика и геополитические последствия

Анализ сирийского кризиса: причины, динамика и геополитические последствия

Сирийский кризис – одно из самых трагичных и сложных явлений современного Ближнего Востока. Конфликт, начавшийся с протестов 2011 года, превратился в масштабную гражданскую войну, а затем и в межгосударственный, геополитический конфликт.

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