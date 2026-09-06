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Льюис Хэмилтон: «Впереди один «Мерседес». Надеюсь, у «Феррари» появится шанс опередить его за счет командой работы»

Пилот «Феррари» оценил итоги квалификации к Гран-при Италии , где стал 5-м. При этом в гонке британец стартует 4-м за счет штрафа Оскара Пиастри, заблокировавшего Лиама Лоусона во время сессии.

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