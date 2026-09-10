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"Мировые рынки богаче Латвии": Песков – о планах Риги ввести пошлины на зерно РФ

"Мировые рынки богаче Латвии": Песков – о планах Риги ввести пошлины на зерно РФ

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко В Москве не переживают из-за действий Латвии, которая ввела 300-процентные пошлины на зерно из России и Белоруссии.

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