Сажаем перцы и баклажаны на рассаду: какие сорта выбрать и как вырастить крепкую рассаду Елена ГалицкаяЧтобы обеспечить себя урожаем перцев и баклажанов в этом году, важно не только выбрать подходящие сорта овощей, но и вырастить крепкую рассаду.