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Сажаем перцы и баклажаны на рассаду: какие сорта выбрать и как вырастить крепкую рассаду

Сажаем перцы и баклажаны на рассаду: какие сорта выбрать и как вырастить крепкую рассаду

Сажаем перцы и баклажаны на рассаду: какие сорта выбрать и как вырастить крепкую рассаду Елена ГалицкаяЧтобы обеспечить себя урожаем перцев и баклажанов в этом году, важно не только выбрать подходящие сорта овощей, но и вырастить крепкую рассаду.

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