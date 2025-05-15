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Мода и Шоу-бизнес

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Улетевшая в Турцию Бородина встретилась с Сулейманом из «Великолепного века»

Улетевшая в Турцию Бородина встретилась с Сулейманом из «Великолепного века»

Заядлая фанатка турецких сериалов Ксения Бородина отправилась на родину любимого кино. Ведущая не теряла времени зря и организовала встречу с самим султаном Сулейманом из «Великолепного века», актером Халитом Эргенчем.

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