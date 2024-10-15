Киану Ривз и Шварценеггер в Secret Level, анонс TRON: Catalyst, крупнейшая утечка по Покемонам…

Утечки по «Секретному уровню» (Тима Миллера), новым «Покемонам», преемнице Nintendo Switch и геймплею Heroes of Might & Magic: Olden Era; анонс мобильной Destiny и изометрического экшена TRON: Catalyst; Xbox проведёт презентацию игр своих партнёров; вышла демоверсия «Приключения капитана Блада»; в Steam стартовал осенний фестиваль грядущих игр «Играм быть».
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