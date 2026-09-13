Лавров отодвинул журналиста Зарубина на саммите БРИКС и сообщил, что тренируется

Министр иностранных дел России Сергей Лавров показал хорошую физическую форму на саммите БРИКС. Он растолкал журналистов и сообщил корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину, что занимается спортом.
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