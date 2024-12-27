Световые столбы появились в небе над Красноярским краем

Редчайшее природное явление – световые столбы – появились в селе Ванавара на севере Красноярского края, об этом в социальной сети «ВКонтакте» написала замдиректора по экологическому просвещению – начальник отдела экологического просвещения заповедника «Тунгусский» Евгения Мороз.
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