Азиатские рынки завершили неделю разнонаправленно

Ключевые фондовые площадки Азии завершили неделю разнонаправленно: японский Nikkei 225 вырос на 1,5%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,5%, австралийский ASX 200 снизился на 0,1%, индийский Nifty 50 потерял 0,3%.
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