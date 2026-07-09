Происшествия
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Происшествия

18 подписчиков

В Мордовии завершено расследование уголовного дела в отношении курьера телефонных мошенников, совершившего хищения почти 1 млн рублей у шести пенсионеров

Следственной частью Следственного управления МВД по Республике Мордовия окончено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя Саранска, обвиняемого в совершении шести преступлений, предусмотренных ч.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии