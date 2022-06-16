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Владимир Федотов: «При Гинере Газзаев и Слуцкий проработали по 7 лет. И мне хотелось бы так. Это стало веской причиной при выборе ЦСКА»

Примеры Владимира Газзаева и Леонида Слуцкого повлияли на выбор Владимира Федотова в пользу ЦСКА. «В этом клубе, при этом президенте, Евгении Гинере, два российских тренера проработали по семь лет.

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