Американские ВВС игнорировали халатность разведки и атаковали гражданских лиц в Сирии

Сообщается, что подразделение из 20 военных под название Talon Anvil проводило оперативную разведку и занималось целеуказанием для авиации и артиллерии во время атак по бандформированию ИГ (террористическая организация, запрещенная в России).
Сообщается, что подразделение из 20 военных под название Talon Anvil проводило оперативную разведку и занималось целеуказанием для авиации и артиллерии во время атак по бандформированию ИГ (террористическая организация, запрещенная в России).
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