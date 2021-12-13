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Американские ВВС игнорировали халатность разведки и атаковали гражданских лиц в Сирии

Американские ВВС игнорировали халатность разведки и атаковали гражданских лиц в Сирии

Сообщается, что подразделение из 20 военных под название Talon Anvil проводило оперативную разведку и занималось целеуказанием для авиации и артиллерии во время атак по бандформированию ИГ (террористическая организация, запрещенная в России).

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